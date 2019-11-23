23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Talat Atilla kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları siyasetçilerin gazetecilerin ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Erdoğan ile görüşen CHP'li siyasetçi var iddiasının kaynağını Talat Atilla'dan aldığını açıkladı ve gözler Talat Atilla'ya çevrildi. İşte Talat Atilla'nın kısaca hayatı...
TALAT ATİLLA KİMDİR?
Talat Atilla 1968 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.
28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde ”Yılın Siyaset Yazarı” ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında ”Özel Haber” ödülünü aldı.
Talat Atilla 2002 yılında www.tuktime.com adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra www.internetoku.com adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.
Talat Atilla 51 yaşındadır.
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