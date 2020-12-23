Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Aralık'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Burhan Kerimoğlu, 21 Aralık Pazartesi gününden beri tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Tedavisi sürecinde acil kan aranan Kerimoğlu, sosyal medya hesabından da bu ihtiyacı duyurmuştu.