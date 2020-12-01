Taksisinde unutulan 300 bin avroyu sahibine teslim eden şoföre "ahilik beratı" verildi

Derneğin Pendik'teki binasında düzenlenen törende, İstanbul Havalimanı taksi durağı şoförlerinden Olgaç, "ahilik beratını" AHİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çam'ın elinden aldı.
Çam, törende yaptığı konuşmada, ahiliğin en önemli özelliğinin kişinin mesleğini ahlaklı, dürüst ve işine bağlı şekilde gerçekleştirmesi olduğunu söyledi.
Olgaç'ın örnek bir davranış sergilediğini belirten Çam, kendisini yüzyıllardır süren bir geleneğin bugüne yansıması olan ahilik beratıyla ödüllendireceklerini ifade etti.
Ahilik beratının 12. yüzyıldan bu yana meslek icra eden kişilere, bağlı oldukları kurumlar şahitliğinde verilen bir berat olduğunu aktaran Çam, "Ahilik kuralı bizim insanımızın dedelerinden bize gelen, annelerinden emdiği süt kadar helal bir uygulamadır. Engin Bey de bunu sağlayarak bu beratı almaya hak kazanmıştır. Bundan sonraki hayatında da kendisine bu minvalden uzaklaşmamayı tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
- "Ben yapmam gerekeni yaptım"
Engin Olgaç da yaklaşık 1 hafta önce İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali önünden taksisine binen yolcuyu Laleli'deki bir otele bıraktığını, daha sonra aracını dezenfekte ederken müşterinin bir çanta unuttuğunu fark ettiğini anlattı.
İnternetten otelin numarasını bulup aradığını aktaran Olgaç, şöyle devam etti:
"Yolcunun havalimanına gittiğini, geri çağıracaklarını söylediler. Çantanın içinde ne olduğunu merak ettim. Çünkü içinde altın da para da bomba da olabilir. Çantayı açtığımda baya yüklü döviz vardı. Yüklü para bulduğumuzda kooperatif başkanına bildirmek zorundayız çünkü polis eşliğinde verilmesi gerekiyor. Otele vardığımda adamın yüzü bembeyazdı. Sokağın başında beni bekliyordu. Kendisine parayı teslim ederken saymasını da istedim fakat saymadı. Baya teşekkür etti, mutlu oldu. Yapmam gerekeni yaptım."
Sosyal medya üzerinden kendisini takdir edenler olduğu kadar parayı teslim ettiği için eleştirenler de bulunduğunu dile getiren Olgaç, "Onlara da teşekkür ederim. Vicdanım rahat. Babamdan böyle gördüm, böyle de devam edeceğim." dedi.
Olgaç, ahilik beratı için de Çam'a teşekkürlerini iletti.
Ayrıca Olgaç'a cumhuriyet altını ve AHİSİAD'ın hazırladığı bir hediye de takdim edildi.
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