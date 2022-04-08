Taksimetrelere zam güncellemesi havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi.
DHA'nın haberine göre, taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Saat 10.00'da başlayacak olan taksimetre ayarı için saat 07.30'dan itibaren sıraya giren taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.
'SAATLERDİR BEKLİYORUZ'
Erken saatlerden itibaren taksimetre ayarı yapacak firmanın önünde beklemeye başlayan taksici "Sabah 07.30'dan beri buradayız. Bugün saat 10.00'da başladı taksimetre ayarı değiştirme işlemleri. 1250 lira bedeli var. Geçen sefer de aldılar aynı parayı. Dolar uçtu, düştü dediler mazot düşmedi. Akaryakıt fiyatları düşürülseydi hem yolcular hem de biz rahat edecektik. Kuyruk bizden başlıyor, daha yeni başlıyor. Bu görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var" dedi.
Taksici Mikail Şahin, "Biz sabah 08.30-09.00 gibi geldik. Beklemeye başladık. Şu anda ön sıralarda taksimetre ayarı başladı. Tahmini olarak biz 1 saat içerisinde çıkmış olacağız ama arkadaki arkadaşlar saatlerce bekleyecek" diye konuştu.
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