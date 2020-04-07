Taksimat kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TAKSİMAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, taksimat şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "taskimat" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'taksimat'tır.

TAKSİMAT SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, "bölüntüler, bölme, bölüştürme işlemi" olan taksimat sözcüğü; Türkçeye Arapçadan geçmiştir.