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Taksim'de yoğun güvenlik önlemi

İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne bağlanan ara sokaklarda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliğinin kararı ile Taksim, Şişhane ve Kabataş Finiküler metro istasyonları kapatıldı

Giriş: 25.11.2022 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Taksim'de yoğun güvenlik önlemi! İBB açıkladı: İşte kapatılan metro durakları
Taksim'de yoğun güvenlik önlemi
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DHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bazı gruplar, Taksim'de toplanma çağrısında bulundu.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Valiliği'nin izin vermediği eylem nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne bağlanan ara sokak girişlerine bariyerler konuldu.

İstanbul metrosundan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15:00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.

Saat 15:00'da Taksim metro istasyonunun girişini kapatan görevliler gelen vatandaşlara Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler istasyonlarının kapalı olduğunu söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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