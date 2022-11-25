Taksim'de yoğun güvenlik önlemi

İstanbul metrosundan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15:00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.

Saat 15:00'da Taksim metro istasyonunun girişini kapatan görevliler gelen vatandaşlara Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler istasyonlarının kapalı olduğunu söyledi.