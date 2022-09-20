İran'da Mahsa Amini'nin zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ahlak polisi tarafından tutuklanmasının ardından öldürülmesi tüm dünyada tepki ile karşılandı.

İSTANBUL'DA EYLEM

İran rejimini protesto etmek için Türkiye’deki İranlıların Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istediği gösteriye polis izin vermedi.