İstanbul Beyoğlu’nda çoğunluğu gençlerden oluşan bir grubun, seyir halinde oldukları araçlardan silah sıkarak trafiği tehlikeye attığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Dün gece saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa’da asker eğlencesi için toplanan 3’ü çocuk, 1’i kız toplam 7 kişi bindikleri araçlarla tur atmaya başladı.

Şüpheliler trafiğe çıktıktan sonra, ellerine aldıkları kurusıkı silahlarla ateş atmaya başladı. Trafikte bir süre ilerleyen zanlılar Taksim’e yöneldiler ve burada da silahlarını ateşleyerek, havaya kurşun sıkmaya başladı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİLER

İHA'daki habere göre görüntülerin medyaya yansımasının ardından Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kayıtlara düşen araçların plakları üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Plaka üzerinde yapılan çalışmada, dün gündüz saatlerinde yerleri tespit edilen şüphelilere yönelik farklı saatlerde operasyon başlatıldı. Evlerde ve mahallede düzenlenen operasyonda 3’ü çocuk, 1’i kız, 3’ü erkek olmak üzere 7 kişi yakalandı. Magandaların kullandığı araçlarda yapılan aramada 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

ATEŞ AÇANLAR BELİRLENDİ

Farklı saatlerde yakalanan şüphelilerden kimisi tek tek, kimisi gruplar halinde Kasımpaşa Polis Karakolu'na getirildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden, H.K.E., K.B, kız olan R.A, ile askere giderek dün teslim olan F.D.’nin trafikte ve Taksim’de ateş açtıkları tespit edildi.

5 ARAÇ İÇİN DE CEZA KESİLDİ

Şüpheliler, Kasımpaşa Polis Merkezi’ndeki ilk ifadelerinin ardından sağlık kontrolüne, daha sonra Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan çocuklar ise Beyoğlu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ekipler, olayda kullanılan 5 araç hakkında işlem yaparak, ceza kesti. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.