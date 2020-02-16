16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim'e yapılan caminin genel inşaatının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "Yıl sonunda caminin inşaatı tamamlanacak ve ibadete hazır hale gelecek." dedi.
Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 2 yıl önce atılan 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.
Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama işlemleri sona yaklaştı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplama işleri tamamlandı ve yakın zamanda minarelerde bulunan iskeleler kaldırılacak. Caminin alt katlarında dekorasyon işleri devam ediyor. Caminin pencereleri ise takılmaya başlandı.
AA muhabirine bilgi veren Yıldız, belediye olarak caminin yapım aşamasını yakından takip ettiklerini söyledi. Mevsim şartlarının çalışmaları kısmen de olsa etkilediğini belirten Yıldız, "Caminin genel inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Yıl sonunda caminin inşaatı tamamlanacak ve ibadete hazır hale gelecek. diye konuştu.
Yıldız, caminin dış cephe işlerinin de devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Minarelerin kaplamasında son aşamaya gelindi ve 10 gün sonra iskele kalkacak. Şu anda cam çerçeveler takılmaya başlandı. Dış cephe işlerinin yüzde 95'i tamamlandı. Mayıs ayında iç işlere geçilecek. Bir yandan da alt katlarda çalışmalar sürüyor. İç işçilik çalışmalarına devam ediliyor. Cami kendini bayağı göstermiş durumda. Estetik katkısı önemsenerek işçiler titiz çalışıyor."
"İKİ ESER BEYOĞLU'NUN TARİHİ ZENGİNLİĞİNE DEĞER KATACAK"
Beyoğlu'nun tarihi bir derinliğinin olduğunu altını çizen Yıldız, "Taksim Meydanı'nda bir yandan cami, bir yandan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yükseliyor. Bu iki eser Beyoğlu'nun tarihi zenginliğine değer katacak. Cumhurbaşkanımız ve kültür bakanımız da eserlerin yapımını yakından takip ediyor. " ifadelerini kullandı.
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