İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan fotoğraflandı. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Yapımına 17 Şubat 2017 tarihinde başlanan Taksim Camii, 2 bin 400 metrekare oturum alanına sahip, 5 katı yeraltında 4 katı yer üstünde olmak üzere 9 katlı. Yaklaşık 20 bin metrekare inşaat alanı olan, biri ana kubbe olmak üzere 12 adet kubbeye ve 2 adet minareye sahip olan cami, Türkiye'nin Top-Down sistemi (klasik uygulamaların tersine, yukarıdan aşağıya doğru) ile inşa edilen ilk camisi olma özelliğine de sahip. Bu sistemin gereği olarak inşaat 73 adet iç ve 260 adet çevre kazığının üzerinde askılama yöntemi ile imal edildi. Bu sistem metro inşaatlarından sonra ilk kez bir kamu inşaatında kullanıldı.

Caminin ana kubbesi 30 metre yükseklikte ve 26 metre açıklığa sahip. Kubbelerden 4 tanesi çelik konstrüksiyon olup diğerleri betonarme olarak tasarlanmış. Minareler ise 62 metre alem altı yüksekliğine sahip. Tamamlandığında aynı anda bin 200 kişinin namaz kılabileceği, 600 araçlık otopark kapasitesine sahip, içerisinde kültür, sanat, sergi alanları barındıran cami, modern mimari ile Osmanlı tarzını birlikte yansıtacak.