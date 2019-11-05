05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan fotoğraflandı. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.
Yapımına 17 Şubat 2017 tarihinde başlanan Taksim Camii, 2 bin 400 metrekare oturum alanına sahip, 5 katı yeraltında 4 katı yer üstünde olmak üzere 9 katlı. Yaklaşık 20 bin metrekare inşaat alanı olan, biri ana kubbe olmak üzere 12 adet kubbeye ve 2 adet minareye sahip olan cami, Türkiye'nin Top-Down sistemi (klasik uygulamaların tersine, yukarıdan aşağıya doğru) ile inşa edilen ilk camisi olma özelliğine de sahip. Bu sistemin gereği olarak inşaat 73 adet iç ve 260 adet çevre kazığının üzerinde askılama yöntemi ile imal edildi. Bu sistem metro inşaatlarından sonra ilk kez bir kamu inşaatında kullanıldı.
Caminin ana kubbesi 30 metre yükseklikte ve 26 metre açıklığa sahip. Kubbelerden 4 tanesi çelik konstrüksiyon olup diğerleri betonarme olarak tasarlanmış. Minareler ise 62 metre alem altı yüksekliğine sahip. Tamamlandığında aynı anda bin 200 kişinin namaz kılabileceği, 600 araçlık otopark kapasitesine sahip, içerisinde kültür, sanat, sergi alanları barındıran cami, modern mimari ile Osmanlı tarzını birlikte yansıtacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!