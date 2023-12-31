Taksim Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirleri
Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı hazırlıkları kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı ve çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların başına demir bariyerler konuldu.
İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklara da demir bariyer konuldu.
Diğer yandan polis ekipleri Gezi Parkı girişinde bekleyişini sürdürüyor.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne gelen turistler ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
AA'nın haberine göre, söz konusu tedbirler kapsamında saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip ederek Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.