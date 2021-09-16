Taksiciye darpta korkunç sözler!

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otelden aldığı hasta müşterilerini hastaneye götüren taksi şoförü Mahmut Akman, seyir halindeyken yol ortasına park eden otomobili fark etti. Yoldan geçmek için otomobildeki kişilerden yol isteyen Akman, yoluna devam etti.
DHA'da yer alan habere göre, daha sonra, arkasından selektör ve kornaya basarak taksiyi durduran otomobildeki iki kişi Akman'ı darbetmeye başladı.
Taksideki, yolcuların uyarılarını dikkate almayan saldırganlar, uzaklaştıktan bir süre sonra olayın yaşandığı yere tekrar geldi. Ellerinde sopa bulunan saldırganlar Akman'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbetti. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak, saldırganları gözaltına aldı. Yaralı Akman ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Akman'ın kafasında altı dikiş atıldığı, bir parmağında çatlak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler meydana geldiği öğrenildi.
"BANA SOPAYLA VURAN ADAM, DİĞERİNE 'AL BİRAZ DA SEN DEVAM ET' DEDİ"
Mahmut Akman, "Otelden müşterimi aldım, hastaneye acile götürmek üzere. Çocukları hastaydı, acile hastaneye gitmek istediklerini söylediler. Bir otomobil yolu kapatmıştı. Yol istedik, ağır ağır yolu açarken baktım sadece bu şekilde park mı yapılır diye. Geçtim gitti. Daha sonra arkadan bana selektör yaparak beni takip etmeye başladılar. Konuşacaklar zannederek yol verdim. Önümü kestiler. İndiler sorgusuz sualsiz beni dövmeye başladılar. Ben de karşılık verdim. Müşteriler de hastaneye gitmek istediklerini söyleyerek onları uyardı. Yere attıkları telefonumu alarak polise haber verdim. Polisi beklerken tekrar gelerek kalın sopalarla bana vurdular. Bana sopayla vuran adam, diğerine 'Al biraz da sen devam et' dedi. Daha sonra polisler gelerek saldırganları gözaltına aldı" şeklinde konuştu.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Saldırı anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganların bir otomobille gelerek, Akman'a saldırdıkları görülüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kavga anını ayırması yansıyor.
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