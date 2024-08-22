Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Taksicilere yönelik şiddete karşı farkındalık koşusu yapıldı | Son dakika haberleri

        Bursa'da taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık koşusu yapıldı

        Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde 16 kilometre koştu. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, bu etkinlikle özellikle taksici cinayetlerine farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksicilere yönelik şiddete karşı farkındalık koşusu yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde 16 kilometre koştu. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, Atatürk Caddesi'nde koşunun başlangıç noktasında yaptığı konuşmada, bu etkinlikle özellikle taksici cinayetlerine farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Taksicilerin daha güvenli ve konforlu çalışması için gereken şartları oluşturmaya çalıştıklarını belirten Çakır, "Yakın zamanda Bursa'daki taksilerimizin içine kamera konulacak. Aynı zamanda araçlarımıza takip sistemi ve panik butonu bağladık. Panik butonlarıyla bundan sonra herhangi bir olayda emniyet ekiplerimizle hızlıca müdahale edeceğiz" dedi.

        REKLAM

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit de her türlü şiddetin karşısında olduklarını dile getirdi. Taksicilerin, ülkenin en önemli esnaflarından olduğunu kaydeden Bilgit, "Bu iş bir taraftan da kamu görevidir. Çünkü bizim çocuklarımıza, eşlerimize hizmet ediyorlar ve kendimizi güvenli bir şekilde onlara teslim edebiliyoruz" diye konuştu.

        Milli atlet Yasin Avcı, Metin Bozkurt, Canan Mustafaoğlu ve Meral Pınarcı'nın katılımıyla gerçekleşen koşu, 16 kilometre sonra Nilüfer ilçesindeki Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde sona erdi.

        Mudanya ilçesinde mayıs ayında bir müşterisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan taksici Yunus Emre Yüksel de koşunun başlangıç noktasındaki programa katılarak etkinliğe destek verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Bursa
        #taksici
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Habertürk Anasayfa