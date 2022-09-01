Taksiciler, kovaladıkları kişiyi öldüresiye dövdü

İHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, gece evine dönen bir kişi ile taksiciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Bağrışma seslerini duyan mahalleli olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan adam park halindeki bir otomobilin yanında yere yığıldı. Vatandaşlar, yerde yatan adamın başına su dökerek sakinleştirmeye çalıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma başlattı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, 4 tane taksici, kovaladıkları kişiyi sokak ortasında yakalayarak dövüyor. O sırada bir kişi, “Taksici parasını almış mı?” diye soruyor. Elinde bıçak olan bir kişi ise “Bu emanet kimin?” diye soruyor.

Vatandaşlardan biri de, “Adam ölür” deyince diğer bir kişi de “Gebersin, taksiciyi tek buluyor, gasp etmeye çalışıyor” diye cevap veriyor. Vatandaşlar adamın kafasından aşağı su dökerek yaralı adamı kendine getirmeye çalışıyor. Daha sonra yaralı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıyor.