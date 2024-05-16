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        Haberler Gündem Güncel Taksiciden kadın İETT şoförüne saldırı girişimi

        Taksiciden kadın İETT şoförüne saldırı girişimi

        İstanbul Üsküdar'da bir ticari taksi şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü kadın İETT şoförüne küfür ve hakaretler yağdırıp saldırmaya çalıştı. İETT sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:16
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        Taksiciden kadın İETT şoförüne saldırı girişimi
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        Üsküdar'ın Bulgurlu Mahallesi'nde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir ticari taksi sürücüsü kendisine yol vermediğini iddia ettiği İETT otobüsünün önünü kesti.

        Araçtan inen taksi sürücüsü kadın İETT sürücüsü S.D.'ye küfür ve hakaretler ederek, otobüsün camlarını yumrukladı. Bunun üzerine İETT sürücüsü otobüsün kapılarını ve camlarını kilitledi ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

        Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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        Plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen şüpheli M.V.A. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. M.V.A'nın benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Zanlı, "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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        #Yol verme kavgası
        #İETT
        #Üsküdar
        #Taksi sürücüsü
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