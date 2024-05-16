Taksiciden kadın İETT şoförüne saldırı girişimi

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Üsküdar'ın Bulgurlu Mahallesi'nde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir ticari taksi sürücüsü kendisine yol vermediğini iddia ettiği İETT otobüsünün önünü kesti.

Araçtan inen taksi sürücüsü kadın İETT sürücüsü S.D.'ye küfür ve hakaretler ederek, otobüsün camlarını yumrukladı. Bunun üzerine İETT sürücüsü otobüsün kapılarını ve camlarını kilitledi ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. REKLAM Plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen şüpheli M.V.A. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. M.V.A'nın benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

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