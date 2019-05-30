Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay 10 gün önce Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 16.20 sıralarında bankamatikten 2 bin 500 lira para çeken Kadir B., aracına bindi. Bu sırada yan taraftan aracın kapısını açan şüpheli, Kadir B.’ye önce biber gazı sıktı. Ardından bıçakla tehdit ederek bankamatikten çekilen parayı aldı.

KAVGA KAMERADA

Bu sırada araçta bulunan beyzbol sopasını alan Kadir B., şüpheliye saldırarak parasını kurtarmak istedi. Şüpheli, kendisine beyzbol sopasıyla vurmaya başlayan Kadir B.’ye bıçakla karşılık verdi. Hafif bıçak darbesi alan Kadir B., arbede sırasında yere düşerek etkisiz hale gelince parasını kurtaramadı. Tüm bu kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Olaydan sonra Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay bölgesinde güvenlik kamera kayıtlarını inceledi, Görüntülerde, şüphelinin mağduru takip ettiği görüldü. Kameralarda şüphelinin Uğur K. olduğu saptandı. Polis tarafından şüpheli yakalandı. Çeşitli suç kaydı çıkan gaspçı Uğur K. tutuklandı.