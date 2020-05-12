Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Futbol ve spor ağırlıklı videolar çeken, ürettiği hemen hemen her içerik milyonlara ulaşan ve gündeme oturan sosyal medya fenomeni Tahsin Hasoğlu, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'le keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İşte ' Başakşehir'in Tek Taraftarı', 'Gamsız Teknik Direktör Arif', 'Kafa 'Adam İrfan' tiplemeleriyle ünlenen Tahsin Hasoğlu'nun açıklamaları...

"Çalışmaya, bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Karantina döneminde özellikle internet kullanımı çok daha yoğun olduğu için bu aralar kitlelere ulaşmanın daha kolay olacağını düşünüyorum ve zaten bu dönemde insanların daha çok gülmeye ihtiyacı var. Komik videolar çekmeye çalışıyorum, öyle geçiyor. Ayrıca stand-up gösterilerim için yeni senaryolar geliştirmek için çalışmalar yapıyorum"

"BİRİ YARASA YEDİ!"

"Video yapmaya çok önceden başlamıştım, aşağı yukarı 10 yıl oldu. Ancak stant-up projesi uzun zamandır vardı. Sadece uygun zamanı bekliyordum. 2 yıl önce de BKM ile görüştük. Onlar da talep gösterdi. Çünkü piyasada bu işi kim yapabilecekse onunla görüşüyorlar ve fırsat sağlıyorlar. Ben de güzel bir hazırlığım olduğunu zaten söylemiştim. İyi bir sinerji oluşturduk. İlk gösteriden itibaren herkes çok mutlu ayrıldı. Seyirci sayısı da artmaya başladı. Çünkü bu biraz da arkadaşa tavsiyeyle gelişen bir iş… En başta futbol videosu ile patladı. Bu nedenle, ‘Gösterisi de mi futbol içeriklidir acaba’ diye özellikle kadın izleyiciler vardı. Ancak geldiklerinde de gördüler ki yüzde 5 futbol muhabbeti anca vardır. Herhangi bir stand-up gösterisi nasılsa bizimki de o… O yüzden memnun kaldılar. Eşlerinin zoruyla gelip daha sonra kendi iş arkadaşlarıyla gelen kadınlar oldu. Yani herkesi güldürecek bir gösteri devam ediyordu. Tabi salgına kadar… Öncesinde tabi turneler yaptık, pek çok şehre gittik. Oralarda da güzel tepkiler aldık. Tam turneyi genişletelim derken, biri yarasa yedi!"

"BAŞAKŞEHİR'DEN ARADIKLARINDA MAHKEME CELBİ GÖNDERECEKLER SANDIM"

"Ben futbol videoları zaten yapıyordum. Akif Gamsız diye bir karakter vardı. Gamsız teknik direktör, hayali bir takım… Etliye sütlüye karışmayan bir karakterdi. Çünkü bir şeyden çekiniyordum. Çünkü komedide futbol bence din ve siyaset kadar tehlikeli… Ancak bu konuda yanıldığımı fark ettim. Hep çekiyordum ama yayınlamıyordum. Buna tepki gelir, linç gelir diye! Ama yanılıyormuşum. Orada bir mizah açlığı da varmış. İnsanlar gerek kendi takımına gerek başka takımlara gülmek, eğlenmek de istiyormuş. Bunu da Başakşehir videosuyla açtık. Sanırım doğru yerden açtık kapıyı… O video sevildi. 3 tane video serisi yaptım. Çektikten sonra beklentimin çok üzerinde bir tepki geldi. Kulüpten ulaştılar bana! Dedim herhalde mahkeme celbini iletecekler, ‘Gelin bir de hakimin önünde görüşelim, bakalım orada da güldürebilecek misiniz’ diyecekler sandım. Tabi ki aksine çok eğlendiklerini söylediler… Orada çalışan herkes mizahtan anlayan insanlar. ‘Biz kulüp olarak çok gülüyoruz ve hiç gocunmadık. Mizahı da seviyoruz. Biz de bu kafadayız hatta birlikte iş yapmak istiyoruz’ dediler. Ben de ‘İyi’ dedim ama biraz da şaşırdım. Sadece senaryoyu ben yazacağım dedim, onlar da kabul etti. Okan hoca da videolara katkı sağladı. O an doğaçladığı çok şey vardı onun da… Açıkçası Başakşehir’e karşı oluşmuş bir antipati de vardı. Bence o sempatiye dönüştü. Futbol anlamında da hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de çok iyi gidiyorlar. Seyirci sayısı da giderek artıyor. Bir faydam dokunduysa ne mutlu bana!"

"VİDEOLAR BERABERE BİTİYOR"

"Ne yalan söyleyeyim ilk videoyu yüklerken linç yemeye razıydım. Ancak hiç beklemediğim bir etkileşim geldi. Her takım taraftarının paylaştığı bir içerik oluşturmak hayal edebileceğim bir şey değildi. Ama öyle oldu. Formül olarak da benim tahminim şu: Videolar berabere bitiyor. Senaryo yazarken ona bakıyorum. Herkes herkese laf soktu mu, buradaki göndermeler herkesçe komik mi? Gündemden de bir şeyler koyunca tamamdır diyorum. O yüzden kimse alınmıyor. Ancak bir tarafı gücendirirsen ters tepecektir. Bu da normal ve ben de bunu yapmamaya gayret ediyorum."

"ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN VİDEO ÇEKMEK TARZIM DEĞİL"

"Bazı haftalar video yapmıyorum. Lig devam ederken bazı haftalar video yüklemiyorum. Çünkü mühim olan malzemesi iyi olacak, o hafta bir beklenti veya kaos olacak. Yani bir malzeme olacak yoksa etkileşim almak için video çekmek benim tarzım değil."

FUTBOLDAKİ KLİŞELER KÖŞESİ

‘Önümüzdeki maçlara bakacağız’

-3 haftadır yeniliyor ve 5 hafta daha kaybedecek.

‘3 ihtimalli maç, yenemiyorsan yenilme’

-3 ihtimalli maç diyen genelde yeniliyor. Yenemiyorsan yenilme de 80 dakika defans yapmaya giden takımın lafı… 90 diyemiyorum çünkü genelde 80’de yiyorlar. O kadar defans yapan takım mutlaka yiyor 1 tane…

‘Antrenmanda oyuncuların oldukça neşeli oldukları gözlendi’

-Yönetim Euro bazında para yatırmıştır. Bu ondan gelir. Futbolcuların durup dururken neşeli oldukları gözlenmez. Ya da bir derbi galibiyet ve başkanın prim açıklamasını bekliyorlardır.

‘Kendi ekseni etrafında 1 kez döndü’

-Yine radyoda, ‘Orta sahanın kendi yarı alanına bakan dilim’ diye bir tabi kullanılır. Geçmişte dinlerken şahit olduğumuz sözlerden… Ama bunu spiker söylerken pozisyon çoktan geçmiş oluyor. Bu da onun gibi bir şey.

‘Yakın çevresine söyledi’

-Menajer uydurması haberdir. Menajer haber yapılmasını istiyor ama ortada bir şey yok. Haberci de kaynak bulmak istiyor. Menajer, ‘Yakın çevresi benim, ben söylüyorum’ tadında haberciyle konuşmuş olabilir. Piyasa yapan menajer sözü yani…