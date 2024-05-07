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        Haberler Gündem İstanbul Tahliye kararına kızdı, evi yaktı! - Güncel haberler

        Tahliye kararına kızdı, evi yaktı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Vakıflara ait binanın iki dairesini işgal eden aile mahkemeden çıkan tahliye kararına direndi. Anne ile kız kardeş ekipleri bıçakla sopayla saldırdı. Evin oğlu çatıya çıkarak benzin döküp binayı yakmaya çalıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 22:26 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:31
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        Tahliye kararına kızdı, evi yaktı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Vakıflara ait binanın iki dairesini işgal eden aile mahkemeden çıkan tahliye kararına direndi.

        Anne ile kız kardeş ekipleri bıçakla sopayla saldırdı.

        Evin oğlu çatıya çıkarak benzin döküp binayı yakmaya çalıştı.

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