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Tahkim Kurulu, Bakasetas kararını açıkladı!

TFF Tahkim Kurulu, Anastasios Bakasetas'a verilen 2 maç men cezasını onadı. Bakasetas, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Giriş: 12.05.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
Tahkim Kurulu, Bakasetas kararını açıkladı!
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Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'un Konyaspor'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas, PFDK'dan 2 maç ceza almıştı. Tahkim Kuruluna başvuran Trabzonspor'a olumsuz yanıt geldi. TFF Tahkim Kurulu, Yunan orta sahanın cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas ile ilgili PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/907- K.2022-2023/1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2023 Cuma günü saat 14:45'de icra edilen duruşmada futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzon Spor A.Ş. vekilleri Av. Duygu Yaşar ve Av. Celal Çobanoğlu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

Bu kararla Bakasetas, takımının Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. İki takım 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de karşılaşacak.

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