04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2011-2012 sezonunda Süper Lig’de oynayan Samsunspor, Kayserispor’dan Selim Teber’i transfer etmişti. Selim Teber, o sezon Samsunspor’da 3 maçta toplam 226 dakika forma giydi. Sezon sonu sözleşmesini fesheden Teber, bir sonraki sezon Karabükspor ile sözleşme imzaladı. Yıllar sonra Samsunspor’a dava açan Teber lehine UÇK tarafından verilen 585 bin Euro'luk fesih tazminatı kararı, Tahkim Kurulu tarafından bozuldu. Nuri Asan Tesisleri'nde kulüp avukatlarıyla birlikte açıklamada bulunan Başkan İsmail Uyanık, bu kararın Türk futbol tarihine örnek niteliğinde olduğunu söyledi.
BAŞKAN UYANIK: “BU KARAR TÜRK TAKIMLARININ LEHİNEDİR”
Kararın örnek bir karar sayılabileceğini ifade eden Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, “Türk futbolunda dün akşam itibariyle önemli bir konu TFF tarafından sonuca bağlandı. Samsunspor’un önünde büyük bir soruna neden olacak, haksız yere kasamızdan 585 bin Euro'dan fazla paranın çıkmasına neden olacak UÇK kararı sonrasında, avukatlarımızın çabasıyla Türk futbol tarihinde kulüplerin lehine olacak ender sayılabilecek bir karara imza attılar. Selim Teber bizde 3 maç oynayıp sakatlanıp gidiyor. Oyuncunun forma giydiği ilk senedeki parasını o dönemki yönetim 5 sene sonra yaptığı protokolle alacağı olan 585 bin Euro'nun tamamını ödüyor. Yılport Samsunspor yapılanması Türkiye gündemine geldiği an, uyuyan dosya tekrara gün yüzüne çıkartılıyor. Futbolcu, sözleşmesinin 2. senesinde Karabükspor’da oynadığı halde başka bir yerde oynamamış gibi Samsunspoor’dan oynamadığı 2. yılın parasını da faizleriyle birlikte almaya çalışıyor. Konunun özü budur ve biz bu davada haklı görüldük” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!