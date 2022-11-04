Tahiti nerede, hangi kıtada? Fransız Polinezyası (Tahiti) hangi ülkeye bağlı?

Tahiti adasının nerede yer aldığı ve konumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tahiti Fransız Polinezyası'ndaki en büyük ada olarak karşımıza çıkmaktadır. Başkenti Papeete öne çıkan şehirlerinden biridir. İşte detaylar...

TAHİTİ NEREDE?

Tahiti, Fransız Polinezyası'ndaki en büyük ada. Güney Büyük Okyanusu'ndaki Société Adaları arasında bulunur. 2012 nüfus sayımında adanın nüfusu 183,645 kişi olarak belirlenmiştir, bu nüfus Fransız Polinezyası nüfusunun %69'unu oluşturur.

Başkenti kuzeybatı sahilindeki Papeete'dir. Tahiti'nin eski isimlerinden biri Otaheite'dir. Türkiye'den uçak aktarmasız yaklaşık 14 saat uzaklıkta bulunup Fransız sömürgesidir. Adanın yerli halkının %37'si bir Polinezya dili olan Tahitice konuşmaktadır.

Tahiti'nin en uzak noktaları arası 61 km'dir. Ada 1.048 km² alana sahiptir. En yüksek noktası 2.241 metrelik Orohena Dağı'dır.

FRANSIZ POLİNEZYASI HANGİ ÜLKEYE BAĞLIDIR?

Fransız Polinezyası, Polinezya ada öbeğinde, Büyük Okyanus'ta bulunan ve Fransa'ya bağlı bir Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi bölge. Adanın başkenti Papeete'dir.