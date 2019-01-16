16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Resmi Gazete'nin bügünkü sayısında, Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Uygulaması hakkında karar yayımlanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne belli tarife miktarları kapsamında sıfır gümrük vergisiyle ithalat kotası tanındı. Tarife kontenjan miktarları olarak kuru baklagiller için (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın) 100,000 ton, buğday ve mahlut için 1.000,000 ton , arpa ve mısır için 700,000 ton ve pirinç için ise 100,000 ton ürün ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
"14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarifesi pozisyonları (GTP) ve isimleri belirtilen maddeler karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir.Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ihtalatta yüzde 0 oranında gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi oranları uygulanır. Tarife kontenjanları miktarları bir takvim yılı için tahsis edilen miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden tahsis edilir.Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."
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