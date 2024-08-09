Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşının erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaştı. Taha Akgül, İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final şansını kaybetti.

🇹🇷 Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkacak 🤼 #Paris2024 'te erkekler güreş serbest stil 125 kiloda sporcumuz Taha Akgül, İranlı Amir Hossein Zare'ye mağlup oldu. Taha, üçüncülük için mindere çıkacak. pic.twitter.com/MrNqaqIHQM

Daha önce Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçına çıkacak.

BAŞARILARI

* 2016 Olimpiyat şampiyonu... Güreş tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Akgül, Rio'da kazandığı Olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra üç kez Dünya, 11 kez Avrupa şampiyonu oldu.

* Güreşe 12 yaşında Sivas Demirspor'da başladı, daha sonra İzmir'e taşındı. 2010 yılında Dünya

Gençler ikincisi olduktan sonra büyük bir çıkış yakaladı. 2011'den itibaren büyük

şampiyonalarda tam 21 kez kürsüye çıktı.

* Dünya Şampiyonası'nda 2014-15'te elde ettiği iki zaferle birlikte Rio 2016'ya en önemli

favorilerden biri olarak geldi. Dört maçını kazanıp şampiyonluğa giderken rakiplerine iki

puan bıraktı. Böylece 1996'dan bu yana Türkiye'nin ilk ağır sıklet Olimpiyat şampiyonluğunu

kazandı. Tokyo'da bir kez daha Olimpiyat sahnesinde yer alan Akgül, oyunlardan bu kez

üçüncü olarak ayrıldı.

* Toplamda 11 Avrupa şampiyonluğu kazanarak tüm zamanlarda serbest stilde en fazla altın

madalyası olan Avrupalı güreşçi oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları 3.

Rio Olimpiyat Oyunları 1.

3 kez Dünya Şampiyonu (2014-2015-2022)

11 kez Avrupa Şampiyonu