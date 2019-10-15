D\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 co\u011frafyalar\u0131nda, farkl\u0131 yemek k\u00fclt\u00fcrlerine sahip pek \u00e7ok ki\u015finin ortak yemek zevklerinden biri hi\u00e7 ku\u015fkusuz makarna. Yap\u0131m\u0131, pi\u015firme s\u00fcresi, soslar\u0131 farkl\u0131 olsa da, makarna yerken al\u0131nan keyif hi\u00e7 de\u011fi\u015fmiyor. Makarnan\u0131n lezzetine lezzet katan unsurlardan biri de somon. Lezzetinin yan\u0131 s\u0131ra zengin protein, mineral ve omega 3 kayna\u011f\u0131 olan Norve\u00e7 somonu, T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n \u00e7ok sevdi\u011fi bir lezzet. Norve\u00e7 somonu ile haz\u0131rlanan makarnalar da, \u00f6zellikle \u00e7ocuklar\u0131na somon yedirmek isteyen ebeveynler i\u00e7in iyi bir alternatif olu\u015fturuyor. Norve\u00e7 Deniz \u00dcr\u00fcnleri Konseyi, \u00e7e\u015fitli sebze, baharat ve ev yap\u0131m\u0131 soslar\u0131n Norve\u00e7 somonu ve makarna ile bulu\u015ftu\u011fu birbirinden leziz tarifler haz\u0131rlad\u0131. Yaln\u0131zca 20 dakikada haz\u0131rlanabilen bu tarifler ile i\u015f - okul d\u00f6n\u00fc\u015flerinde veya s\u00fcrpriz misafir geldi\u011finde leziz bir sofra kurmak \u00e7ok daha h\u0131zl\u0131 ve pratik hale geliyor. SOMONLU SPAGETT\u0130 Her \u00e7atalda uzay\u0131p giden spagettiye Norve\u00e7 somonu ve domatesli - krem peynirli sos \u00e7ok yak\u0131\u015f\u0131yor. Malzemeler 400 g somon fileto, derisiz ve k\u0131l\u00e7\u0131ks\u0131z350 g spagetti350 g domates sosuKrem peynirTuz Haz\u0131rlan\u0131\u015f\u0131 Kaynayan tuzlu suda makarnay\u0131 damak zevkinize g\u00f6re uygun dirilikte ha\u015flay\u0131n ve s\u00fcz\u00fcn. Somonu\u00a0k\u00fc\u00e7\u00fck k\u00fcpler halinde kesin. Domates sosu ve diledi\u011finiz miktarda krem peyniri, bir tavada iyice kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n ve kaynama noktas\u0131na getirin ve somonu ekleyin, kapa\u011f\u0131n\u0131 kapat\u0131p bir dakika pi\u015firin. Tercihinize g\u00f6re tuz ekleyin. \u0130pucu: Spagettinin sosunu pi\u015firirken bir adet defne yapra\u011f\u0131 kullanabilir, yeme\u011fi servis ederken \u00fczerine k\u0131y\u0131lm\u0131\u015f maydanoz ya da fesle\u011fen serpebilirsiniz. SOMONLU TAGL\u0130ATELLE Yarat\u0131c\u0131, leziz ve herkesin sevebilece\u011fi bir makarna haz\u0131rlamak isteyenler i\u00e7in \u00f6zel bir tarif\u2026 Malzemeler 600 g derili somon fileto300 g \u0131spanak280 g tagliatelle makarnaSar\u0131msakZeytinya\u011f\u0131Tuz ve biber Haz\u0131rlan\u0131\u015f\u0131 Somon filetosunu zeytinya\u011f\u0131 ile tavada k\u0131zart\u0131n. Ispana\u011f\u0131 kaynar suda k\u0131sa bir s\u00fcre ha\u015flay\u0131n. S\u00fcz\u00fcp bir tavada zeytinya\u011f\u0131 ve bir di\u015f sar\u0131msak ile soteleyin. Makarnay\u0131 ha\u015flay\u0131n. Pi\u015fmesine \u00e7ok az kala \u0131spana\u011f\u0131n i\u00e7ine ekleyip iyice kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Somon filetosunu \u0131spanakl\u0131 makarnan\u0131n \u00fczerine yerle\u015ftirin ve s\u0131cak servis edin. SOMONLU TAM BU\u011eDAY PENNE MAKARNA Norve\u00e7 somonuna sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve renkli sebzelerin e\u015flik etti\u011fi bu tarif ile sofran\u0131z\u0131 \u00e7ok daha i\u015ftah a\u00e7\u0131c\u0131 bir hale getirebilirsiniz. Malzemeler 600 g taze somon400 g makarna200 g taze bezelye150 g \u00e7eri domates1 adet arpac\u0131k so\u011fan\u01311 tutam taze kekikNat\u00fcrel s\u0131zma zeytinya\u011f\u0131Tuz ve biber Haz\u0131rlan\u0131\u015f\u0131 Bezelyeleri birka\u00e7 dakika kaynat\u0131n. Arpac\u0131k so\u011fan\u0131n\u0131 tavada kavurun ve bezelyeleri ekleyip 2-3 dakika k\u0131zart\u0131n. \u0130kiye b\u00f6l\u00fcnm\u00fc\u015f domatesleri ve son olarak da somonu \u015feritlerini ekleyip en fazla d\u00f6rt dakika pi\u015firin. Penne makarnay\u0131 al dente, yani hafif diri kalacak kadar pi\u015firin, ard\u0131ndan tavaya ekleyip pi\u015firmeyi tamamlay\u0131n. \u0130pucu: Taze bezelye yerine taze fasulye, tam bu\u011fday makarna yerine de kepekli ya da klasik makarna kullanabilirsiniz. Bu lezzet, \u00fczerine mozzarella rendesi serpilerek so\u011fuk olarak da t\u00fcketilebilir. SOMONLU SPAGETT\u0130 ALLA PUTTANESCA Bu me\u015fhur tarifin domatessiz versiyonuna Norve\u00e7 somonu ekleyerek hafif ve lezzetli bir yemek haz\u0131rlayabilirsiniz. Malzemeler 600 g taze somon400 g spagetti1 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 tuzsuz kapari100 g siyah zeytin1 di\u015f sar\u0131msak1 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 k\u0131y\u0131lm\u0131\u015f maydanoz1 tutam ac\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 toz biberNat\u00fcrel s\u0131zma zeytinya\u011f\u0131Tuz Haz\u0131rlan\u0131\u015f\u0131 Ezilmi\u015f sar\u0131msak ve ac\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 toz biberi bir tavada zeytinya\u011f\u0131 ile kavurun. Siyah zeytinleri, tuzsuz kaparileri, k\u0131y\u0131lm\u0131\u015f maydanozu ve son olarak orta boy k\u00fcpler halinde kesilmi\u015f\u00a0somonu\u00a0tavaya ekleyip be\u015f dakika pi\u015firin.Makarnay\u0131 ayr\u0131 bir yerde pi\u015firin ve sosun i\u00e7ine ekleyin. \u0130pucu: Puttanesca makarnan\u0131n klasik servisinde domates yer al\u0131r. E\u011fer bu tarifte bulunmayan bu malzemeyi kullanmak istiyorsan\u0131z, tavan\u0131za birka\u00e7 \u00e7eri domates ekleyebilirsiniz. SOMON VE RENKL\u0130 SEBZEL\u0130 MAKARNA SALATASI Klasik salatalara bir alternatif ar\u0131yorsan\u0131z somon ve makarnan\u0131n e\u015fsiz uyumundan yararlanabilirsiniz. Malzemeler 400 g taze Norve\u00e7 somonu400 g burgu makarna15 adet \u00e7eri domates10 adet siyah zeytin50 g dolma f\u0131st\u0131\u011f\u01313 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 nat\u00fcrel s\u0131zma zeytinya\u011f\u0131Bir tutam taze fesle\u011fenTuz ve biber Haz\u0131rlan\u0131\u015f\u0131 Somonun derisini s\u0131y\u0131r\u0131p her iki y\u00fcz\u00fcn\u00fc de tuz, biber ve zeytinya\u011f\u0131 ile \u00e7e\u015fnileyin. Yap\u0131\u015fmaz bir tavada her iki taraf\u0131n\u0131 da \u00fc\u00e7er dakika pi\u015firip so\u011fumaya b\u0131rak\u0131n. Makarnay\u0131 bol tuzlu suda ha\u015flay\u0131n ve al dente, yani hafif diriyken s\u00fcz\u00fcn. Bir beze sar\u0131n ve musluk suyunun (Tercihinize g\u00f6re \u015fi\u015felenmi\u015f su) alt\u0131nda so\u011futarak pi\u015fmesini durdurun, ard\u0131ndan bir kaba al\u0131n. \u0130kiye b\u00f6l\u00fcnm\u00fc\u015f zeytinleri, tavada hafif kavrulmu\u015f dolma f\u0131st\u0131klar\u0131n\u0131, k\u0131y\u0131lm\u0131\u015f fesle\u011feni, ya\u011f\u0131 tuzu ve biberi ekleyin. Ard\u0131ndan somonu ve son olarak elle par\u00e7alanm\u0131\u015f k\u00f6rpe \u0131spanaklar\u0131 ekleyip servis edin. \u0130pucu: Damak zevkinize g\u00f6re bir tutam roka ekleyebilir veya fesle\u011fenin yerine roka kullanabilirsiniz. \u00a0