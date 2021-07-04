DHA

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı´nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti.

DHA'nın haberine göre, genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi. Genç kızlar ve arkadaşları da otobüse bindi. Otobüste koltukta oturan kişiye genç kızlar ile arkadaşları yumruk ve tekme attı.

Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi. Otobüs daha sonra yoluna devam etti.