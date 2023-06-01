Duruşmada, maktul Arslan'ın eşi Azize ve kardeşi Süleyman Arslan, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

AA'da yer alan habere göre Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar B.E, E.H.T. ve S.D. ile tutuksuz yargılanan sanıklar H.İ.P, M.M. ve S.B. hazır bulundu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan bir grup tarafından darp edilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.