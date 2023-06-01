Diyarbakır'da geçen yıl "tacizci" sanılarak darp edilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.
AA'da yer alan habere göre Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar B.E, E.H.T. ve S.D. ile tutuksuz yargılanan sanıklar H.İ.P, M.M. ve S.B. hazır bulundu.
Duruşmada, maktul Arslan'ın eşi Azize ve kardeşi Süleyman Arslan, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.
SAVCI TUTUKLULUKLARIN DEVAMINI İSTEDİ
Tutuklu sanıklar tahliye, tutuksuz yargılanan sanıklar ise beraatleri yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların üzerine isnat edilen suçtan tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Savunmaların ardından mahkeme, E.H.T'nin tahliyesine, B.E. ve S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
İddianamede, sanıklar hakkında "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan bir grup tarafından darp edilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.