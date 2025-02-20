Taciz şüphelisine linç girişimi!
Olay, Adıyaman'da meydana geldi. Adıyaman'da esnaf bir genç kızı taciz ettiği söylenen şüpheliye meydan dayağı attı. Öfkeli kalabalık adamı dövdükten sonra polis çağırdı. Ekip geldiğinde ortalık yeniden karıştı.
Giriş: 20.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:37
Olay, Adıyaman'da meydana geldi.
Adıyaman'da esnaf bir genç kızı taciz ettiği söylenen şüpheliye meydan dayağı attı.
Öfkeli kalabalık adamı dövdükten sonra polis çağırdı.
Ekip geldiğinde ortalık yeniden karıştı.
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