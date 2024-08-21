UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT kanalından yayınlanacak. Ülkemizi bu kupalarda temsil edecek takımlarımızın maçları TRT 1, TRT Spor ve tabii'de şifresiz ve ücretsiz yayınlanacak. Sezon boyu oynanacak yüzlerce karşılaşma da tabii premium paketi ile ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak. Heyecan dolu mücadeleleri TRT Tabii canlı izle ekranı ile takip etmek isteyenlerin platforma üye olmaları gerekecek. Peki, TABİİ ücretli mi, ne kadar, nasıl üye olunur? İşte, TRT Tabii üyelik oluşturma ekranı ve fiyatı hakkında detaylar...