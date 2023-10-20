TAB Gıda halka arz sonuçları bekleniyor! TAB Gıda (TABGD) borsada ne zaman işlem görecek?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile halka arz olan TAB Gıda'nın talep toplama işlemleri 18-19-20 Ekim günleri arasında gerçekleştiriliyor. Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı TAB Gıda halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Tab Gıda halka arzın hisse fiyatı 130 TL olarak açıklandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte TAB Gıda halka arz sonuç tarihi araştırmaları hız kazanacak. İşte 2023 TAB Gıda halka arz sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
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Tab Gıda halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Amasya Et Ürünleri, Atakey, Ekmek Unlu Gıda, Coca-Cola, Beypiliç, Kraft Heinz, Dimes, Konya Şeker, Popeyes, Burger King, Sbarro, Subway, Ne Yediğini Bil, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi markaları bünyesinde barındıran Tab Gıda 18-19 ve 20 Ekim günleri arasında halka arz oluyor. 6,8 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüyle BİST tarihinin en büyük talep toplama işlemleri 20 Ekim itibarıyla sona eriyor. Tab Gıda halka arz sonuçlarına göre satılan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. İşte Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? TAB Gıda (TABGD) borsada ne zaman işlem görecek ve kaç lot verdi? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
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TAB GIDA TALEP TOPLAMA TAMAMLANIYOR!
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim 2023 olarak belirlendi.
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TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TAB Gıda halka arz talep toplama 20 Ekim Cuam günü saat 17.00'de sona eriypr. TAB Gıda halka arz sonuçlarının 21 Ekim'de açıklanması bekleniyor.
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TAB GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olarak açıklandı. TAB Gıda Borsa Kodu “(TABGD)” olacak.
TAB GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
TAB Gıda halka arz katılım endeksine uygun bir halka arz olarak işlem görecek.
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TAB GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERDİ?
Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.
Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat miktarına göre dağıtılması muhtemel pay miktarları şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)
2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)
2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)
3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)
3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)
3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)
4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)
4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)
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TAB GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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