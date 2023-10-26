TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KAP'a yapılan açıklamada TAB Gıda Halka arz sonuçları için şu bilgiler verildi

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.