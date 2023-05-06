Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kısayol Aile T ile Başlayan Erkek İsimleri: T Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

T ile başlayan erkek isimleri: T harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Türkiye’de hem modern hem de klasik isimler kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra nadir bilinen ve az kullanılan isimler de pek çok aile tarafından tercih edilmektedir. T ile başlayan erkek isimleri, zengin içeriği sayesinde ülkemizde en çok kullanılan isimleri içinde bulundurur. Tarık, Tuğra, Tekin isimleri bu kategorinin en popüler isimlerinden sadece birkaçıdır. Eğer yakın bir zamanda anne-baba olmaya hazırlanıyorsanız sizler için hazırladığımız T harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

Giriş: 06.05.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
T ile Başlayan Erkek İsimleri: T Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

T ile Başlayan Erkek İsimleri

T ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinden içinize sinen isimleri bulabilir, bebeğiniz için en doğru isme kolayca karar verebilirsiniz.

T Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Tacettin: Dinin tacı
Taci: Taçla ilgili
Taflan: Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki türü
Taha: Kuran’ın 120. Suresi
Tahir: Temiz, pak olan
Tahsin: Güzel bulma, beğenme
Talat: Yüz, çehre
Talaz: Dalga, kasırga, fırtına
Talha: Cennetle müjdelenen on sahabeden biri
Talih: Şans, talih, kader
Talik: Güler yüzlü
Talip: Arayan, alıcı
Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Tamay: Dolunay
Tamer: Tam yiğit anlamında
Tan: Güneş’in doğmasından önceki zaman dilimi
Tanaydın: Şafak aydınlığı
Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit olan
Tanju: Yücelik, ululuk
Tankut: Uğurlu şafak vakti, kutlu şafak
Tanpınar: Tan pınar
Tansan: Tan gibi aydınlık, temiz adı olan
Tansel: Şafak seli, ışık seli
Tanser: Güne başlama
Tansev: Şafağı seven kimse
Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse
Tansu: Mucize
Tarık: Zühre, Venüs
Tarkan: Bey, vezir, san

Taybars: Yavru pars
Tayfun: Genellikle okyanuslarda görülen şiddetli fırtına
Tayfur: Küçük bir kuş
Taygun: Çocuk, genç kişi, yetişmekte olan
Taylan: İnce, kibar, boylu poslu kişi
Tayyar: Uçucu, uçan
Teoman: Hun İmparatoru Mete’nin babası
Tevfik: Uydurma, uygun düşürme
Tezer: Eli çabuk yiğit
Tibet: Çin’in batısında bağımsız bir bölge
Timuçin: Büyük Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz’in asıl adı
Timur: Demir, Türk-Moğol İmparatoru
Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
Tolun: Dolgun, dolun, bedir
Tolunay: Dolunay, ayın on dördündeki hali
Tonguç: İlk çocuk, çocuk
Toprak: Kara, ülke, yurt
Toraman: Tombul, iri yapılı

Toygar: Çayır kuşu, tarla kuşu
Tufan: Nuh peygamber zamanında dünyayı sular altında bırakan güçlü yağmur
Tugay: İki alaydan oluşan askeri birlik
Tuğra: Osmanlı İmparatorlarının kullandıkları mühür, imza
Tuğrul: Yırtıcı bir kuş
Tulga: Eski zamanlarda üstlerine giymek için kullanılan zincir şeklindeki zırh
Tuna: Avrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı
Tuncay: Tunçtan yapılmış ay; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, ay gibi güzel
Tuncel: Tunçtan yapılmış el
Tuncer: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam olan
Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan alaşım
Tunga: Kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
Turan: Türklerin Orta Asya’daki en eski yurtlarına verilen isim
Turgay: Tarlalarda yuva yapan ötücü bir kuş
Turgut: Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis
Turhan: Onurlu, soylu kişi
Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
Tümay: Ay’ın on dördüncü günü, dolunay
Tümer: Her şeyiyle yiğit, tüm yiğit
Tünay: Gece doğan ay
Türker: Yiğit Türk

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ş ile başlayan kız isimleri
Ş ile başlayan kız isimleri
Cumhurbaşkanı adayı İnce'den '2. tur' açıklaması
Cumhurbaşkanı adayı İnce'den '2. tur' açıklaması
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ş ile başlayan erkek isimleri
Ş ile başlayan erkek isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.