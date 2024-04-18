SZA, konserinde Filistin'e destek mesajı verdi
Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki konserinde "Filistin'e özgürlük" sloganı attı
Giriş: 18.04.2024 - 12:19 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:19
Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki konserinde "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.
SZA adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Solana Imani Rowe'un 16 Nisan'da Auckland'de düzenlediği konserden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Grammy ödüllü R&B yıldızı SZA, sahnede "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.
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