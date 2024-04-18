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        Haberler Magazin SZA, konserinde Filistin'e destek mesajı verdi - Magazin haberleri

        SZA, konserinde Filistin'e destek mesajı verdi

        Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki konserinde "Filistin'e özgürlük" sloganı attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:19 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:19
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        Grammy ödüllü şarkıcıdan Filistin'e destek
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        Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki konserinde "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

        SZA adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Solana Imani Rowe'un 16 Nisan'da Auckland'de düzenlediği konserden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        Grammy ödüllü R&B yıldızı SZA, sahnede "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

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        #SZA
        #Filistin

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