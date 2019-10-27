27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sylvia Plath kimdir? Sylvia Plath neden ve nasıl öldü? Şeklindeki sorular internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. 11 Şubat 1963 yılında canına kıyan gizdökümcü şiirin önemli isimlerinden biri olan Sylvia Plath'in bugün doğum günü. Google'da usta şaairin anısına giriş sayfasında özel bir görsel hazırladı. Biz de Sylvia Plath hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...
SYLVIA PLATH KİMDİR?
Sylvia Plath, 27 Ekim 1932 yılında Amerika'nın Boston eyaletinde dünyaya gelmiştir. Plath, otobiyografik bir roman olan ve depresyonu üzerine ayrıntılı bilgiler veren Sırça Fanus kitabının yazarı olarak bilinmesinin yanı sıra trajik yaşamı ve intiharıyla da tanınıyor. Sylvia Plath ayrıca gizdökümcü şiirin önemli isimlerinden de biridir.
SYLVIA PLATH HAYATI
1932 yılında Alman bir baba ve Amerikalı bir anneden, Massachusetts'te doğdu. Profesör olan babası 1940 yılında öldü. Plath ilk şiirini 8 yaşında yayımladı.
Plath, hayatı boyunca ileri derecede manik-depresif bozuklukla boğuştu. 1950 yılında bursla girdiği Smith College'deki ikinci yılında ilk intihar girişimini gerçekleştirdi ve bir akıl hastanesine yatırıldı. 1955'te Smith College'den summa cum laude derece ile mezun oldu.
Kazandığı Fulbright bursuyla Cambridge Üniversitesi'ne giderek çalışmalarını burada sürdürdü ve şiirlerini üniversitenin öğrenci gazetesi olan Varsity'de yayımladı. Plath burada 1956 yılında evleneceği İngiliz şair Ted Hughes'la tanıştı. Evliliklerinin ardından Boston'da yaşamaya başladılar. Plath, hamile kaldıktan sonra ise İngiltere'ye geri döndüler.
Plath ve Hughes, Londra'da kısa süre yaşadıktan sonra North Tawton'a yerleştiler. Çiftin Sylvia'nın kıskançlık krizleriyle başlayan sorunları bu dönemde başladı ve ilk çocuklarının doğumundan kısa süre sonra Sylvia Plath Londra'ya geri dönerek boşanma işlemlerini başlattı.
Kiraladığı evin eskiden İngiliz şair William Butler Yeats'e ait olduğunu öğrenen Plath bunu iyi bir işaret olarak değerlendirdi. 1962-1963 kışı Plath için çok zor geçti.
SYLVIA PLATH NASIL ÖLDÜ?
11 Şubat 1963'te, ikinci kattaki odalarında uyumakta olan çocuklarının yanına süt ve kurabiye bıraktıktan sonra, odalarının kapısını da içeri gaz girmeyeceğinden emin olmak üzere bantlayarak kapattı ve kafasını fırının içine sokarak intihar etti.
İntiharıyla ilgili olarak kocası Ted Hughes eleştirilere maruz kaldı. Hughes yıllarca bu konuda konuşmadı. Daha sonra anılarını yayımladı.
1963 yılında daha 30 yaşındayken intihar eden Plath’ın hayatı, Oscarlı oyuncu Gwyneth Paltrow'un ünlü şairi canlandırdığı “Sylvia” filmine de aktarıldı.
Plath’ın Türkçeye çevrilen eserleri arasında bulunan “Sırça Fanus” adlı romanı, birçok kişi tarafından ilk Amerikan feminist romanı olarak değerlendirilir.
Sylvia Plath, The Colossusdaki (1960) sondan bir önceki şiir olan "Sculptor" (Heykeltıraş) şiirini Leonard Baskin'e ithaf etmiştir.
Plath'in mezar taşında ''En harlı alevlerin ortasında bile altın nilüfer yetişir.'' yazmaktadır.
SYLVIA PLATH'IN HAYATINI KONU ALAN FİLM
Sylvia Plath'ın hayatını konu alan filmi ise 2004 yılında "Sylvia" adında vizyona girmiştir. Filmin yönetmenliğini, Christine Jeffs yapmış başrolünü ise Gwyneth Paltrow üstlenmiştir.
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