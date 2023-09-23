Sylvester Stallone'nin en iyi 10 filmi

7. Creed II (2018)

‘Rocky IV’ (1985) filminde Apollo Creed’i ringde öldüren Rus boksör Ivan Drago (Dolph Lundgren), Moskova’da Rocky tarafından nakavt edilmesinin ardından ülkesinde gözden düşmüştür. İçinde beslediği büyük öfkeyle oğlu Viktor Drago’yu (Florian Munteanu) boksör olarak yetiştirir ve yıllar sonra Rocky’ye bu kez antrenör olarak meydan okur. Oğlunun, Rocky’nin çalıştırdığı şampiyon Adonis Creed’le (Michael B. Jordan) karşılaşmasını ister. Rocky karşı olsa da Adonis babasının intikamını almak için maçı kabul eder. Genç Drago'nun daha maç başlamadan birkaç adım önde olduğunu hissederiz. Alt sınıftan gelen, yoksul, hırslı bir boksördür ve ringde bütün kalbiyle dövüşür. Öfkenin verdiği güçle atar yumruklarını... Creed ise kafası karışık bir durumdadır. İntikam almak için çıkar ringe ama intikam hissi onu motive etmez. Tam aksine, korkutur... “Creed II”, Adonis Creed için bir olgunlaşma hikâyesi... İlk filmde boksun hayatının anlamı olduğunu keşfetmişti, burada ise gerçek bir boksör olmayı öğreniyor.