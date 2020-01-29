Bir yandan da hayranlarına içini döken oyuncu, "Bazen uyanıyorum ve canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Sadece rahatlıyorum. Sadece çok gerçek. Eğer birileri başka bir şey söylüyorsa yalan söylüyordur. Bu insan doğası" şeklinde konuştu.