"KADINLAR SADECE VAR OLDUKLARI İÇİN BİLE UTANIYORLAR"



Bu tepkilerin ardından ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı. Bir Twitter kullanıcısı, "Kadınlar, bilinçlendikleri andan itibaren sadece var oldukları için bile utanıyorlar. Yani göğüslerinin erkenden gelişmesinin, bir çocuğun dikkatli olmasına ya da güvensiz hissetmesine yol açacağını anlamak insanlar için neden bu kadar zor bilmiyorum" dedi.



Başka bir kişi de, "Bununla alay eden kişilere muhtemelen 10-11 yaşlarında laf atılmadı ve diğer çocukların giymesine izin verilen şeyleri giydiği için kendini gizlemeye çalışması söylenmedi" ifadesini kullandı.