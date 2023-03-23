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Sydney Sweeney'e destek yağdı! "Dışlandım" demişti - Magazin haberleri

"Dışlandım" diyen Sydney Sweeney'e destek yağdı

Sydney Sweeney, göğüslerinin okuldaki yaşıtlarının çoğundan önce gelişmesinin kendisini 'dışlanmış' hissettirdiğini açıklamıştı. "Bu kesinlikle haksızlık ve iğrenç bir şey" diyen ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı

Giriş: 23.03.2023 - 07:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Göğüslerinin yaşıtlarının çoğundan önce gelişmesi sebebiyle okulda dışlandığını söyleyen Sydney Sweeney'e hayranları arka çıktı. Takipçileri, yaşadıklarına tepki gösterip, ünlü oyuncuya destek verdi.

    Açıklamalarının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, vücudundan şikayet ettiğini söyleyerek Sydney Sweeney'i eleştirdi. Bazı kişiler de Sweeney'in kamuoyu önünde göğsünden bahsetmemesi gerektiğini savundu.

  • "KADINLAR SADECE VAR OLDUKLARI İÇİN BİLE UTANIYORLAR"

    Bu tepkilerin ardından ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı. Bir Twitter kullanıcısı, "Kadınlar, bilinçlendikleri andan itibaren sadece var oldukları için bile utanıyorlar. Yani göğüslerinin erkenden gelişmesinin, bir çocuğun dikkatli olmasına ya da güvensiz hissetmesine yol açacağını anlamak insanlar için neden bu kadar zor bilmiyorum" dedi.

    Başka bir kişi de, "Bununla alay eden kişilere muhtemelen 10-11 yaşlarında laf atılmadı ve diğer çocukların giymesine izin verilen şeyleri giydiği için kendini gizlemeye çalışması söylenmedi" ifadesini kullandı.

  • "GERÇEKTEN KORKUNÇ OLABİLİYOR"

    Tweet, "Çocukken cinselleştirildiğinizde vücudunuzdan nefret etmeye ve kendinizi suçlamaya başlayabliyorsunuz. Bu gerçekten korkunç olabiliyor" sözleriyle devam etti.

    Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da, "Bu kız ne zaman bir sorun hakkında konuşsa, seks ikonluğunu kabul ettiği gerekçesiyle onu hiç ciddiye almıyorsunuz. Bu içselleştirilmiş kadın düşmanlığından kurtulmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

  • "DIŞLANDIĞIMI HİSSETTİM" DEMİŞTİ

    Sweeney, dizideki çıplak sahnelerine gösterilen tepkileri ve vücudunun yakından incelenmesinin ona okullu bir genç kızken yaşadığı zorlu zamanları hatırlattığını dile getirmişti.

    Sydney Sweeney, çıplak sahneleri çekerken 'Cassie Howard' karakterini canlandırmasına rağmen kendisini gerçek hayatta cinselleştiren sosyal medya kullanıcılarını da eleştirmişti.

    25 yaşındaki oyuncu, "Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bu nedenle dışlandığımı hissettim" ifadelerini kullanmıştı.

  • "BU İĞRENÇ BİR ŞEY"

    Trollerin çıplak sahnelerinin ekran görüntülerini alarak aile üyelerini etiketlediğini anlatan Sweeney, "Kuzenlerimin buna ihtiyacı yok. Bu kesinlikle haksızlık ve iğrenç bir şey. Okulda cinselleştirilen biri olarak sürekli yakından inceleniyorsunuz ve ardından aynı şeyi izleyicileriniz yapıyor" demişti.

  • "BENCE BU ÇOK SAÇMA"

    "Bence bu çok saçma" diyen Sydney Sweeney, "Ben bir sanatçıyım, karakterleri canlandırıyorum. Bunlar bende toplumu daha çok kızdıran karakterler oynama isteği uyandırıyor" şeklinde konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP

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