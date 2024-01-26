Sydney Sweeney başrolde! Korku filmi Immaculate'nin konusu ne, oyuncuları kim?

Sydney Sweeney başrolde! Korku filmi Immaculate'nin konusu ne, oyuncuları kim?

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Korku sinemasının yeni ve çarpıcı bir örneği olan Immaculate filminden ilk fragman geldi. Peki, korku filmi Immaculate'nin konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar...

IMMACULATE OYUNCU KADROSU

Sydney Sweeney

SimonaTabasco

ÁlvaroMorte

Benedetta Porcaroli

Dora Romano

Giorgio Colangeli

IMMACULATE KONUSU NE? Film, Cecilia adında dindar bir kadına İtalyan kırsalında bir manastırda rol teklif edilmesini ve kadının korkutucu sırlarını konu ediniyor. IMMACULATE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? Immaculate, 22 Mart 2024 tarihinde seyircisiyle buluşacak.

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