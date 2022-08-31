AA

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, ikinci gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Polonyalı Swiatek, ilk tur maçında klasmanın 56'ncı sırasındaki İtalyan Jasmine Paolini ile karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen Swiatek, 2. turda ABD'li Sloane Stephens ile eşleşti.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka klasmanın 243 numarası ABD'li Catherine Harrison'ı 6-1 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti. Sabalenka, 2. turda Estonyalı Kaia Kanepi'nin rakibi oldu.

Tek kadınlarda Jessica Pegula (8), Garbine Muguruza (9), Petra Kvitova (21) da ikinci tura çıktı.

Erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, setlerde 2-0 (7-5, 7-5) öndeyken dünya 37 numarası Arjantinli Sebastian Baez'in maçtan çekilmesiyle tur atladı.

Büyük Britanyalı Cameron Norrie (7), Fransız Benoit Paire önünde 3-0 (6-0, 7-6, 6-0) ile kazanarak yoluna devam etti.

İkinci turda Carlos Alcaraz-Federico Coria, Cameron Norrie-Joao Sousa eşleşmeleri oluştu.

Tek erkeklerde Grigor Dimitrov (17), Daniel Evans (20) ve Holger Rune (28) de 2. tura kaldı.