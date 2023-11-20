ACI HABERİ TORUNU DUYURDU



Oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD'nin dört bir yanındaki tiyatrolarda yönetmenlik yapan ve kırk yılı aşkın bir süredir New York'taki kendi stüdyosunda oyuncu koçu olarak çalışan Suzanne Shepherd'ün vefatı torunu Isabelle Shepherd tarafından duyuruldu. "Ailem reisini, büyükannemi kaybetti" diyen Isabelle Shepherd, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin herhangi bir detay vermedi.