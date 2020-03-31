HABERTURK.COM

Suzan Kardeş'in 94 yaşındaki annesi Mevlüde Kardeş, 30 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Mevlüde Kardeş’in cenazesinin Zeytinburnu’nda yer alan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960 yılında Kosova’da dünyaya geldi. Kardeş, Kosovalı Türk makyaj uzmanı, aynı zamanda ses sanatçısıdır.

1985 yılından itibaren Sezen Aksu’nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç’ten Türkân Şoray’a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Sezen Aksu’nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı.

Bir filmde oyunculuk da yapan, Bir Demet Tiyatro dizisinde “pencereden bakan kadın” olarak yer alan ve halen çalışmalarını sürdüren sanatçının, yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır.