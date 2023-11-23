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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Suzan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SUZAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Suzan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Suzan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Suzan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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SUZAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Suzan ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yakan, yakıcı.

Yanan, yanıcı.

SUZAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Suzan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Suzan adını koymak caizdir.

SUZAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Suzan ismini kullanan 40.760 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Suzan ismini kullanan 8.738 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Suzan ismini kullanan 2.747 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Suzan ismini kullanan 2.140 kişi bulunmaktadır.

SUZAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Suzan adını taşıyan kimseler temizlik ve düzene çok önem verirler. Kendi yaşamlarında da planlı programlı iş yaparlar. Sorumluluklarını çok iyi bilirler ve çevresinde bu yönü oldukça takdir edilmektedir. İlişkilerinde kendisi gibi düzenli ve planlı insanları seçerler. Saygısızlığa ve merhametsizliğe asla tahammül edemezler. Bazen dışarıdan fazla takıntılı gözükürler. İş hayatlarında çok çabuk yükselişe geçerler ve azimlidirler. Çalışkanlıkları sayesinde maddi yönden sıkıntı çekmezler.

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