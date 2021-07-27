Umre ziyaretlerinde aşı şartı

AA

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurt dışından Umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibariyle başlayacağını söyledi.

Said, ziyaretler kapsamında, Covid-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan ziyaretçilere Covid-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

ONAY VERİLMİŞ AŞILAR

Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde bu şartın daha önce, geçen Ramazan ayında getirildiğini hatırlatan Said, alınacak aşıların Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerektiğine dikkat çekti.

20 BİN KİŞİ KAPASİTE

Said, Umre için günlük 20 bin kişinin kabul edileceği bilgisini verdi.

Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadeti, sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Covid-19 yüzünden Umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk kafilenin 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.