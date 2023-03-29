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Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma kararı aldı

Suudi Arabistan hükümeti, ülkenin Çin merkezli siyasi, ekonomik, güvenlik işbirliği organizasyonu Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) katılmasını onayladı. Karar bugün ülkenin resmi haber ajansı SPA tarafından duyuruldu. Suudi Arabistan ilk etapta örgütün diyalog ortağı olacak.

Giriş: 29.03.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL

Suudi Arabistan hükümeti, ülkenin Çin merkezli siyasi, ekonomik, güvenlik işbirliği organizasyonu Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) katılmasını onayladı. Karar bugün ülkenin resmi haber ajansı SPA tarafından duyuruldu.

Suudi Arabistan ilk etapta örgütün diyalog ortağı olacak.

Diyalog ortaklığı statüsü, organizasyona tam üyelik öncesi ilk adım.

Suudi Arabistan'ın yıl ortasında resmen ŞİÖ'ye katılması bekleniyor.

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın ŞİÖ'ye üye olmasının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Aralık ayında ülkeye yaptığı ziyaret sırasında görüşüldüğünü bildirdi.

SPA ise dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını duyurmuştu.

Ajansın haberine göre, Bin Selman'ın Çin'in Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin güçlenmesine destek için üstlendiği rolden övgüyle söz etti. Şi de Çin-Suudi Arabistan ilişkilerinin "en iyi dönemini" yaşadığını söyledi.

Suudi Arabistan ve İran, ay başında, Çin'in arabuluculuğunda yürüttükleri görüşmeler sonucu yeniden diplomatik ilişki kurmayı kararlaştırmıştı.

Eylül 2022 ŞİÖ Reuters
Eylül 2022'deki ŞİÖ zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Şanghay İşbirliği Örgütü nedir?

ŞİÖ, bölgesel bir işbirliği örgütü. Ana işbirliği konusu güvenlik olan örgüt ilk olarak 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından Şanghay Beşlisi adıyla kuruldu. 2001'de Özbekistan'ın da katılmasının ardından adını Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değiştirdi.

Hindistan ve Pakistan da 2005 yılında örgüte gözlemci olarak katıldı, 2017 yılında ise tam üye oldu.

Böylece örgütün üye sayısı sekize çıktı.

ŞİÖ'ye üyelik anlaşmasını son zirve sırasında, 15 Eylül 2022'de imzalayan İran'ın da Nisan ayında örgüte tam üye olması bekleniyor.

ŞİÖ’nün üyelerinin yanı sıra gözlemcileri ve diyalog ortakları da bulunuyor.

Gözlemciler; İran, Moğolistan, Afganistan ve Belarus.

Diyalog ortakları ise Türkiye, Sri Lanka, Kamboçya, Azerbaycan, Ermenistan, Nepal, Mısır ve Katar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Türkiye'nin de ŞİÖ'ye üye olabileceğini söylemişti.

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