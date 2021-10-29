Suudi Arabistan Lübnan'ın Büyükelçisi'ni sınır dışı etti

Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisi'nin ülkeden 48 saat içinde ayrılmasını isteyerek sınır dışı etti. Suudi Arabistan ayrıca Lübnan'dan yapılan tüm ithalatlara genel bir yasak getirdi.
Suudi Arabistan, Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi de geri çağırdı.
Suudi Arabistan, Yemen'deki savaşı Suudi "saldırganlığı" olarak nitelendiren Lübnanlı bir bakanın yorumlarına yanıt olarak, Lübnan'ın krallık büyükelçisine ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini söyledi ve Lübnan'dan tüm ithalatı durdurdu.
Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, sosyal medyada Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırganlığı olarak nitelendirdiği bir videonun yayınlanmasından günler sonra geldi.
Kordahi bu açıklamayı göreve seçilmeden önce eylül ayında yapmıştı. Kordahi, göreve başlamadan önce katıldığı bir programda, Yemen'deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini söylemişti. Kordahi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan Enformasyon Bakanı'nın hakaret içerikli ifadeleri üzerinden bir beyanname yayınlandığı ifade edildi.
Lübnan Hizbullahı'nın Riyad ve Beyrut ilişkilerine nasıl zarar verdiğine de değinilen açıklamada, terörist olarak tanımlanan Hizbullah'ın, Lübnan devleti adına karar verip ülkeyi kendi projelerini hayata geçirmek için bir üs olarak kullandığı belirtildi.
Hizbullah'ın, Lübnan'daki tüm limanları kontrol altında tuttuğu savunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın tüm uyarılarına rağmen Riyad'a ihraç edilen ürünlerin arasında uyuşturucu sevkiyatının durmadığı vurgulandı.
LÜBNAN BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Lübnan Başbakanı Najib Mikati, hükümetinin Suudi Arabistan ile iyi ilişkilere olan inancını yineleyerek; Suudi Arabistan'ı, Lübnan Enformasyon Bakanı tarafından yapılan yorumlar üzerine yaşanan diplomatik krizi geride bırakmaya çağırdı.
Mikati yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Lübnan büyükelçisini sınır dışı etme ve ithalatı yasaklama kararından üzgün olduğunu, ancak ilişkiyi düzeltmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.
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