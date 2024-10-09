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        Haberler Dünya Ortadoğu Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 02:07 Güncelleme: 09.10.2024 - 02:39
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        Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kabine toplantısına Başbakan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

        AA'nın Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya dayandırdığı habere göre, toplantının başında Veliaht Prens Bin Salman, Kral Selman'ın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

        Suudi Arabistan Kraliyet Divanından 6 Ekim'de yapılan açıklamada, Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle tıbbi muayeneye tabi tutulduğu bildirilmişti.

        Mayıs ayında da Kral Selman'ın akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

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        #Son dakika haberler
        #suudi arabistan
        #Suudi Arabistan Kralı Selman
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