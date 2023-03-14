Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Suudi Arabistan hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı planlıyor

Suudi Arabistan'da hafta sonu tatilini 3 güne çıkarılabilir. Bakanlık istihdamı ve verimi artırmak için çalışma sistemini incelediklerini ve gözden geçirdiklerini açıkladı.

Giriş: 14.03.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı planlıyor
Suudi Arabistan'da hafta sonu tatili 3 güne çıkabilir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yerel Al Madina gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı hafta sonunu üç güne çıkarmayı düşünüyor.

Gelen bir soruya cevaben bakanlık, istihdamı artırmak, piyasayı yerel ve uluslararası yatırımlar için daha cazip hale getirmek amacıyla şu anda çalışma sistemi üzerinde çalışıldığını belirtti.

BAE İLK KABUL EDENLERDEN BİRİ OLMUŞTU, UMMAN İNCELİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap ülkeleri içerisinde iki günlük hafta sonu sistemini değiştiren ilk ülke olmuştu. BAE hükümeti, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, pazartesiden perşembeye iş günlerinin sabah 7:30'da başlayıp öğleden sonra 3:30'da sona erdiği ve Cuma da çalışma saatlerinin sabah 7:30'dan öğlen 12'ye kadar olduğu 4,5 günlük yeni bir çalışma haftasını kabul etmişti.

Öte yandan Umman'ın da üç günlük bir hafta sonu uygulamasını düşündüğü söyleniyor. Çalışma Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu konudaki kararın Bakanlar Kurulu'nun yetki alanına girdiğini ve bu önerinin incelenip tartışmaya açılmasında bir sakınca olmadığını açıkladı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Tahıl koridoru anlaşması 2 ay uzatıldı"
Sırbistan'dan Kosova açıklaması
Sırbistan'dan Kosova açıklaması
Lüks yolcu gemisindeki 318 kişide 'gizemli hastalık'
Lüks yolcu gemisindeki 318 kişide 'gizemli hastalık'
9 yıldır kayıp olan Malezya uçağı MH370 için yeni çağrı
9 yıldır kayıp olan Malezya uçağı MH370 için yeni çağrı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.