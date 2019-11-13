Suudi Arabistan feminizmi 'aşırılık' olarak tanımlayan videoyu yayından kaldırdı

13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi Arabistan, güvenlik kurumlarından birinin sosyal medya hesabında feminizmi "aşırılık" olarak tanımlayan kısa videoyu silerek bu görüşün suç olmadığını açıkladı. Silinen videoda, homoseksüellik ve ateizm de tehlikeli görüşler arasında sıralanıyor ve Suudi Arabistan vatandaşlarının bu görüşlere karşı dikkatli olması uyarısında bulunuluyordu.
Suudi Arabistan Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Cuma günü animasyon formatında yayımlanan videoda feminizim "aşırı ideolojilerden biri" olarak tanımlanıyor.
Daha sonra silinen bu video ile ilgili bir açıklama yayımlayan Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, feminizmin ülkede "aşırılık" olarak görülmediğini açıkladı.
Suudi Arabistan'ın güvenlik kurumu ise videonun yayımlanmasının yanlış bir hareket olduğunu, olayın soruşturulduğunu duyurdu.
Diğer yandan Al Watan gazetesi, daha sonra silinen bir haberinde, yeniden uygulamaya konacak bir uygulama kapsamında feminizmin "kırbaç ve hapis" ile cezalandırılabileceğini yazdı.
Güvenlik kurumu ise videoyu yapan kişinin tek başına hareket ettiğini, Al Watan gazetesinin haberine yönelik olarak yasal işlem yapılacağını açıkladı.
Suudi Arabistan, son dönemde ülkeyi çekici bir turizm merkezine dönüştürmeye yönelik adımlar atıyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin petrole bağlılığının azaltılmasına yönelik 2030 vizyonunda ekonomik reformların yanı sıra sosyal reformlar da var.
Ancak Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi nedeniyle o dönemden bu yana yurt dışında eleştiriliyor.
Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) feminizm, homoseksüellik ve ateizmin suç olmadığını belirterek videonun, "Suudi Arabistan'ın tehlikeli hoşgörüsüzlüğünün kanıtı" olduğunu belirtmişti.
Af Örgütü, videonun Selman'ın açıkladığı reform paketiyle de büyük bir çelişki içinde olduğunu kaydetmişti.
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