Umre turları yeniden başlıyor. Suudi Arabistan 1 Kasım'dan itibaren yurtdışından umre ziyaretlerine izin verileceğini açıkladı. Yurtiçinde umre ziyaretlerine ise 4 Ekim'den itibaren %30 kapasiteyle izin verilecek.

UMRE NEDİR?

Umre, Müslümanların Kâbe'yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Fıkhî tanımı, hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe'yi tavaf, sa'y etmek, tıraş olmaktır. Umre kelimesi Kur'an ve hadiste geçer.