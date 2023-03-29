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Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne 'diyalog ortağı' olarak katılıyor

Suudi Arabistan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) 'diyalog ortağı' olarak katılma kararı aldığı açıklandı.

Giriş: 29.03.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü kararı
AA

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne 'diyalog ortağı' olunması yönündeki öneriyi onayladı.

Şangay İşbirliği Örgütü'nde diyalog ortağı statüsü, tam üyelik elde etmek için bir aşama ve ön adımı oluşturuyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Aralık 2022'de Riyad'ı ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında Suudi Arabistan ile Çin arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalanmıştı.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak 'Şanghay Beşlisi' adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

Özbekistan'ın 2001'de katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı "Şanghay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nde 8 üyesinin yanı sıra tam üyelik sürecindeki 4 gözlemci üye ve Türkiye dahil 6 diyalog ortağı bulunuyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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