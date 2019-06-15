15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CNN International'a konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, ABD Kongresinin, Kaşıkçı cinayetini şeffaf olarak soruşturmaması sebebiyle Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma çalışmaları konusunda sorulan bir soru üzerine, ülkesinin ABD Kongresini ikna etmeye çalıştığını, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluların yargılanmasına bu sene başlandığını söyledi.
Cubeyr, ABD istihbaratının cinayet emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiği iddiasıyla ilgili olarak, "Bu çok saçma. Kaşıkçı'nın öldürülme konusunda herhangi bir yetki verilmesi söz konusu değil. Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardındaki sebebin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu bir hataydı. Böyle bir şeyin tekrar olmaması için kesin tedbirler aldık" dedi.
Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin yargılanmasında, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğunu söyledi.
Adil Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığı ve Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğuna bir ekibin gönderildiğinin bilindiğini, öldürme emrini kimin verdiğinin sorulması üzerine, soruşturmalardan böyle bir sonuç çıkarılmadığını, soruşturmanın ve yargılamanın halen devam ettiğini söyledi.
Sunucunun, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sorması üzerine, Adil Cubeyr, bu konuda Türkiye'den bilgi istediklerini ve halen bir cevap alamadıklarını söyledi.
Sunucunun Kongre'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmak için çalıştığını, Başkan Trump'ın acil durum ilanıyla Suudi Arabistan'a silah satışını sağladığını belirtmesi üzerine Adil Cubeyr, "ABD'nin Suudi Arabistan'a silah göndermesi ikimizin ortak düşmanına karşı savaş vermek için gerekli. Yemen'de İran etkisi altında bir yönetim kurulmasına karış mücadele ediyoruz. Eğer ABD Suudi Arabistan'a silah vermezse, çıkarlarını korumak için bölgeye daha çok güç göndermek zorunda kalacak. Uçak gemilerini körfeze gönderdi" dedi.
CIA, Kaşıkçı'nın öldürülme emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiği değerlendirmesinde bulunup bu konuda ABD Kongresine rapor sunmuştu. ABD Senatörleri de Kaşıkçı'nın öldürülme emrini Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğine inanıyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi New York'ta bir forumda yaptığı konuşmada Temsilciler Meclisinin ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını engellemek için bir oylama yapacağını belirterek, "Suudi Arabistan'a silah satış yetkisini almak için bir oylama yapılacak. Bunun için savaşacağız ve bununla savaşmak için iki partiden de destek alacağız" dedi.
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